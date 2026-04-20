Ugovor je produžen.
Košarka
IMAJU POVERENJE U ŠPANCA! Bruklin Netsi produžili ugovor sa trenerom Žordijem Fernandesom
Slušaj vest
Košarkaški klub Bruklin Netsi produžio je ugovor sa trenerom Žordijem Fernandesom na "više godina", preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).
Svoje ugovore sa Netsima su na "više godina" produžili i svi članovi stručnog štaba Fernandesa.
Luka Dončić se umalo potukao na meču Los Anđeles Lejkers - Bruklin Nets
Vidi galeriju
Fernandes je postao šef stručnog štaba Netsa u aprilu 2024. godine i od tad je vodio ekipu na ukupno 164 utakmice Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), u kojima je upisao 46 pobeda i 118 poraza.
Netsi su ovu sezonu završili na 13. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 20/62.
Reaguj
Komentariši