Košarkaški klub Bruklin Netsi produžio je ugovor sa trenerom Žordijem Fernandesom na "više godina", preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Fernandes je postao šef stručnog štaba Netsa u aprilu 2024. godine i od tad je vodio ekipu na ukupno 164 utakmice Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), u kojima je upisao 46 pobeda i 118 poraza.