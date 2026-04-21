Košarkaši Klivlenda poveli su sa 2:0 u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije, pošto su pred svojim navijačima rutinski savladali Toronto Reptorse - 115:105.

Kavsi su imali čak tri igrača sa 25+ poena na ovom meču! Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Donovan Mičel sa 30 poena, dok je Džejms Harden dodao 28. Sjajnu partiju pružio je i Evan Mobli sa 25 poena i osam skokova.

Kavalirsi su od početka kontrolisali meč i nijednom nisu bili u zaostatku. Ovom pobedom stigli su do 12. uzastopnog trijumfa u plej-of duelima protiv Toronta, čime su izjednačili rekord NBA lige po broju vezanih pobeda protiv istog protivnika u doigravanju. Niz datira još iz finala Istočne konferencije 2016. godine, a nastavljen je kroz dominantne serije 2017. i 2018.

U ekipi trenera Darka Rajakovića najefikasniji bio je Skoti Barns sa 26 poena, što mu je rekord karijere u plej-ofu, dok je Baret dodao 22 poena i devet skokova.

Toronto je u završnici uspeo da smanji zaostatak i priđe na 99:90 sredinom poslednje deonice, ali je tada Mičel preuzeo odgovornost i vezao sedam poena kojima je odbio nalet domaćih.

Vredi istaći i da je Harden sa četiri asistencije stigao do sedmog mesta na večnoj listi plej-of dodavanja (1.139), uz dodatnih pet ukradenih lopti – što mu je četvrti put u karijeri da u plej-of utakmici ima najmanje toliko „krađa“.

Serija se sada seli u Toronto, gde je na programu treći meč u četvrtak uveče.

