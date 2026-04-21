Košarkaši Atlante napravili su veliki preokret i savladali Njujork Nikse sa 107:106 u drugoj utakmici prve runde plej-ofa i tako stigli do izjednačenja u seriji.

Junak trijumfa bio je Si Džej Mekolum koji je ubacio 32 poena, uključujući ključne poene u završnici.

Iako je mogao ranije da reši pitanje pobednika, Mekolum je promašio dva slobodna bacanja na 5,6 sekundi do kraja, ali Niksi nisu uspeli da kazne tu grešku – Bridžis je promašio šut za pobedu uz zvuk sirene.

Atlanta je tokom čitavog drugog poluvremena bila u zaostatku, a u poslednju četvrtinu ušla je sa minus 12. Ipak, uporni Hoksi su se vratili, a Mekalum je pogodio za vođstvo 101:100 na nešto više od dva minuta do kraja – prvo vođstvo Atlante u drugom poluvremenu ove serije.

U dramatičnoj završnici, Džejlen Branson je trojkom izjednačio, ali je Mekolum uzvratio novim pogotkom za 105:103 na 33 sekunde pre kraja. Džonson potom pogađa važan koš 10 sekundi pre kraja za +4 i praktično rešava pitanje pobednika.

Veliki doprinos dao je i Džonatan Kuminga sa 19 poena sa klupe, dok je Džonson dodao 17.

Kod Niksa, Branson je bio najefikasniji sa 29 poena, dok je Karl Entoni Tauns ubacio 18, od čega čak 14 u trećoj četvrtini kada je Njujork delovao kao tim koji kontroliše meč i ide ka pobedi.

Niksi su imali i osam poena prednosti na manje od pet minuta do kraja, ali nisu uspeli da privedu utakmicu kraju. Važnu rolu imao je i Džoš Hart sa 15 poena, 13 skokova i šest asistencija, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

Mekolum, koji je u Atlantu stigao u januarskom trejdu za Tre Janga, odigrao je najbolju partiju u dresu Hoksa i preuzeo ulogu lidera u ključnim momentima, nadigravši Bransona u drugom poluvremenu.

Serija se sada seli u Atlantu, gde će Hoksi biti domaćini treće utakmice u četvrtak.