Slušaj vest

Pravi spektakl priredili su košarkaši Denvera i Minesote ljubiteljima NBA u drugoj utakmici plej-ofa.

Denver je sjajno otvorio meč, imao je početkom druge deonice ogromnih +19, ali usledio je nestvaran odgovor Timbervulvsa. Za svega šest minuta igre gosti su uspeli da nadoknade zaostatak i naprave preokret.

Delovalo je da će na odmor otići sa prednošću, ali onda je na scenu stupio sjajni Džamal Marej.

Sa svoje polovine terena pogodio je ludu trojku uz zvuk sirene i tako doneo izjednačenje Denveru (64:64).

Marej je sa 23 poena bio ubedljivo najefikasniji u svom timu.