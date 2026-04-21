Slušaj vest

Poznato je da rivali često koriste nedozvoljena sredstva kako bi zaustavili Nikolu Jokića, a da sudije puštaju čvršću igru i retko kada zaštite srpskog asa.

Ipak, u drugom meču plej-of serije NBA lige između Denvera i Minesote, videli smo jednu situaciju koja je pomerila sve standarde.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić

Džulijus Rendl čuvao je Nikolu Jokića i pošteno ga je isprebijao u jednom napadu, a sudije su - ostale neme! Arbitri su se pravili blesavi, a Rendl je krenuo u seriju udaraca. Ne jedan, ne dva... Više od deset puta bocnuo je i udario Jokića koji je potom izbacio izlazni pas i upisao asistenciju.

Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo...

BONUS VIDEO: