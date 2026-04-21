Istorija NBA lige je ispisana.

Francuz Viktor Vembanjama dobio je nagradu za najboljeg defanzivca godine i to samo po sebi nije čudno. Vembanjama ima prosek od 3,6 blokada po meču i jako ga je teško zaobići na putu ka košu, te je bilo izvesno da će osvojiti nagradu. Ali...

Viktor Vembanjama Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Viktor Vembanjama je nagradu osvojio jednoglasno - svih 100 novinara koji su učestvovali u glasanju, stavili su njega na prvo mesto, što  se nikada pre nije desilo! Sa 500 glasova Francuz je počistio konkurenciju i završio daleko ispred Četa Holmgrena iz Oklahome, Usara Tompsona iz Detroita i Rudija Gobera iz Minesote.

Stvarno - dominantno i istorijski!

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ, ŠEJ ILI VEMBANJAMA - KO UZIMA MVP TROFEJ?! Da li Srbin može do novog vrednog priznanja?! (ANKETA)
Nikola Jokić
KošarkaBRUTALAN DEBI VEMBANJAME U NBA PLEJ-OFU! Sparsi srušili Portland, čudesni Francuz oborio rekord! (VIDEO)
Viktor Vembanjama
KošarkaRAT U PROGRAMU UŽIVO ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Srbin u centru pažnje - izbila ŽESTOKA RASPRAVA: "Nije sposoban za to..."
Nikola Jokić
Košarka"ON ĆE PROMENITI KOŠARKU!" Nikola Jokić nikada nikoga nije hvalio ovako!
Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru