Slušaj vest

Denver Nagetsi poraženi su u drugom meču plej-of serije NBA lige od Minesote rezultatom 119:114 i Timbervulvsi su na taj način stigli do izjednačenja u seriji, te je sada 1:1 u pobedama.

1/4 Vidi galeriju Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Lud meč odigran je u Koloradu - Nagetsi su imali i plus 19, Minesota se vratila i na kraju slavila posle velike drame. Ipak, Denver je imao napad za izjednačenje, a potez Džamala Mareja koji je skupo koštao Nagetse će se izučavati.

Pri rezultatu 117:114, Denveru je bilo potrebno da pogodi trojku kako bi odveo meč u produžetak. Marej je uzeo loptu na svojoj polovini, ušao u seriju driblinga, a onda uzeo težak šut sa poludistance na 11,9 sekundi pre kraja i to za - dva poena!

Promašio je Marej, Minesota je iz kontre potvrdila pobedu, a svi su ostali u šoku i i dalje se pitaju - šta je želeo da uradi Džamal Marej?! Pogledajte i vi potez koji je skupo koštao Denver u meču protiv Minesote...

BONUS VIDEO: