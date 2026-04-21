Spektakularno zakucavanje Nikole Jokića.
AKO STE MISLILI DA JOKIĆ OVO NE MOŽE, GRDNO STE SE PREVARILI! Srbin ostavio Amere u totalnoj neverici: Ovo što je uradio Goberu dugo će se prepričavati!
Košarkaši Denver Nagetsa ispustili su prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa NBA lige, pošto su pred svojim navijačima doživeli poraz od Minesote.
Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Nikola Jokić prikazao je jednu od najčudnijih partija u sezoni. Prespavao je prvo poluvreme, izdominirao u trećoj četvrtini, a onda se ponovo "ugasio".
Ipak, jedan potez koji je napravio u završnici meča privukao je veliku pažnju.
Odigrali su gosti sjajnu odbranu na najboljem igraču Denvera u poslednjoj deonici, posebno iskusni Rudi Gober, ali u jednoj situaciji Francuz je bio u potpunosti nemoćan.
Iznervirao se Nikola u samoj završnici, zaleteo ka košu protivnika i brutalno zakucao preko Gobera.
Pogledajte kako je to izgledalo:
