Košarkaši Denver Nagetsa ispustili su prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa NBA lige, pošto su pred svojim navijačima doživeli poraz od Minesote.

Nikola Jokić prikazao je jednu od najčudnijih partija u sezoni. Prespavao je prvo poluvreme, izdominirao u trećoj četvrtini, a onda se ponovo "ugasio".

Ipak, jedan potez koji je napravio u završnici meča privukao je veliku pažnju.

Odigrali su gosti sjajnu odbranu na najboljem igraču Denvera u poslednjoj deonici, posebno iskusni Rudi Gober, ali u jednoj situaciji Francuz je bio u potpunosti nemoćan.

Iznervirao se Nikola u samoj završnici, zaleteo ka košu protivnika i brutalno zakucao preko Gobera.

Pogledajte kako je to izgledalo: