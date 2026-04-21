Najbolji igrač Denvera, Nikola Jokić , pružio je jednu od najčudnijih partija u sezoni. U prvom poluvremenu bio je gotovo neprimetan na terenu, u trećoj četvrtini je blistao, a onda se u završnici meča ponovo ugasio. Utakmicu je na kraju završio sa 24 poena, od kojih je čak 16 ubacio u trećoj četvrtini. Uz to imao je 15 skokova i osam asistencija. Somborac je pogodio tek osam od 20 šuteva iz igre.

Nikola Jokić ubacio je tek šest poena u prvom poluvremenu, u trećoj četvrtini je, kao što smo već naveli, zablistao i dodao 16 poena, dok je u četvrtoj ponovo podbacio i postigao je samo dva poena. Odbrana Minesote odradila je odličan posao i jasno je da će Jokić morati daleko bolje u nastavku serije. Nije sve bilo crno, treća četvrtina je donekle izvukla loše veče, ali nije bila dovoljna da se izbegne poraz.