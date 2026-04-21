Slušaj vest

Košarkaši Denvera doživeli su bolan poraz pred svojim navijačima. U spektakularnom meču punom preokreta, košarkaši Minesote savladali su Denver rezultatom 119:114 i tako stigli do izjednačenja u seriji 1:1.

Najbolji igrač Denvera, Nikola Jokić, pružio je jednu od najčudnijih partija u sezoni. U prvom poluvremenu bio je gotovo neprimetan na terenu, u trećoj četvrtini je blistao, a onda se u završnici meča ponovo ugasio. Utakmicu je na kraju završio sa 24 poena, od kojih je čak 16 ubacio u trećoj četvrtini. Uz to imao je 15 skokova i osam asistencija. Somborac je pogodio tek osam od 20 šuteva iz igre.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić ubacio je tek šest poena u prvom poluvremenu, u trećoj četvrtini je, kao što smo već naveli, zablistao i dodao 16 poena, dok je u četvrtoj ponovo podbacio i postigao je samo dva poena. Odbrana Minesote odradila je odličan posao i jasno je da će Jokić morati daleko bolje u nastavku serije. Nije sve bilo crno, treća četvrtina je donekle izvukla loše veče, ali nije bila dovoljna da se izbegne poraz.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa drugog meča plej-of serije između Denvera i Minesote.

Ne propustiteKošarka"MORAO SAM DA..." Nikola Jokić izašao pred novinare, pa PRIZNAO GREŠKU posle bolnog poraza!
Jokić 2.jpg
Košarka"UVEK ŽELIŠ DA JOKIĆ UZME TAJ ŠUT..." Trener Denvera otvorio dušu posle bolnog poraza: On vidi šta vidi... Igra svoju igru...
Dejvid Adelman
KošarkaKATASTROFA - JEDINA PRAVA REČ! Učinak Jokića i Mareja za NEVERICU: Meč se lomi, a oni odigraju OVAKO! Epilog je jasan - Denver je morao da izgubi!
Džamal Marej i Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ KIPTI OD BESA! Srbin teško podneo poraz - uradio nešto što nikada ranije nije! Kamere sve zabeležile! (VIDEO)
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir