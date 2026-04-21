Nisu uspeli da se Toronto Reptorsi vrate iz Ohaja sa makar jednom pobedom protiv Klivlend Kavalirsa pa će za tri dana u svojoj dvorani početi borbu za opstanak u četvrtfinalnoj seriji Istočne konferencije.

Jasno je bilo još uoči početka serije da su Kavalirsi favoriti uoči početka serije. Prednost domaćeg terena je bila veliki adut, ali treneru gostiju Darku Rajakoviću se posle meča nije dopao neujednačen sudijski kriterijum.

Odbrana Kavsa je u potpunosti neustralisala najboljeg igrača Reptorsa Brendon Ingrama, koji je meč završio sa svega sedam poena, trostruko manje od ovosezonskog proseka, ali Rajakoviću bode oči druga stvar.

Ingram je meč završio bez slobodnih bacanja, što je srpskog trenera začudilo zbog čvrste defanzive Kavsa.

"Imao sam utisak da dolazi do svojih pozicija na terenu. Klivlend igra izuzetno fizički, to im je zaštitni znak i ceo tim se ponosi tom čvrstinom. Međutim, za mene je veoma zanimljivo da je završio utakmicu bez ijednog slobodnog bacanja. Nula pokušaja, nula poena sa linije penala... To je, u najmanju ruku, interesantno", rekao je Rajaković posle meča.

Bez obzira na zaostatak od 2:0 u seriji, Rajaković ne sumnja da će Ingram proraditi na domaćem terenu, gde Reptosi imaju šansu da se u potpunosti vrate.

"Brendon je izuzetno važan igrač za nas. Lopta večeras nije htela u koš, ali mora da nastavi da bude agresivan i da uzima šuteve. Imam potpuno poverenje u njega - pogodiće svoje šuteve", zaključio je prvi evropski trener koji je uspeo da izbori plasman u plej-of u NBA ligi.

