Valentina Vinjali manje je poznata po košarkaškim uspesima, a više po atraktivnom izgledu i objavama na društvenim mrežama. Tokom karijere nastupala je za više klubova u nižim i srednjim rangovima italijanske košarke, igrajući na poziciji krila. a šira javnost je upoznala kroz modeling i medije.

Još u mladosti učestvovala je na izborima lepote, a kasnije je gradila karijeru modela i sarađivala sa brojnim poznatim brendovima. Posebnu pažnju privukla je fotografijama za magazin Plejboj, nakon čega je njena popularnost naglo porasla.

Veliki deo uticaja danas duguje društvenim mrežama, gde je prati milionska publika. Njene objave često kombinuju sport, fitnes i lifestyle sadržaj, zbog čega se redovno nalazi na listama najatraktivnijih sportistkinja sveta.

Pored toga, Vinjali se pojavljivala i u televizijskim emisijama i rijaliti programima u Italiji, dodatno učvrstivši status javne ličnosti. U više navrata privlačila je pažnju i izjavama o društvenim temama, pa čak i mogućem angažmanu u politici.

U privatnom životu takođe je često u fokusu medija, posebno zbog veze sa košarkašem Fabiom Stefaninijem, sa kojim je nedavno stala na ludi kamen. Iako joj karijera nije bila bez izazova, uključujući i ozbiljne zdravstvene probleme o kojima je otvoreno govorila, Vinjali je uspela da ostane aktivna i u sportu i u javnom životu.

Danas važi za jednu od najpoznatijih italijanskih sportistkinja koje su uspešno spojile profesionalni sport sa modelingom i uticajem na društvenim mrežama.

Kurir sport / Espreso