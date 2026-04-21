"ON JE MOJ BRAT": Dončićev saigrač iz Lejkersa dobio slovenački pasoš i igraće za reprezentaciju
Američki košarkaš Džekson Hejs dobio je slovenački pasoš, čime je postao kandidat za nastup u reprezentaciji Slovenije, prenela je danas RTVSLO.
Visoki centar (213 cm), rekao je da je proces naturalizacije završen i da mu je saigrač Luka Dončić često govorio da je "njegov slovenački brat".
"Dobio sam slovenački pasoš", izjavio je Hejs, dodajući kroz šalu da ne zna gotovo nijednu reč slovenačkog jezika.
Košarkaški savez Slovenije ranije je pokrenuo postupak za dobijanje naturalizovanog igrača kako bi ojačao tim pod košem, a izbor je pao upravo na Hejsa, koji bi trebalo da popuni važnu poziciju centra i razvije dodatnu hemiju sa Dončićem.
Hejs, koji je u NBA ligi igrao za Nju Orleans pre dolaska u Lejkerse, mogao bi da debituje za Sloveniju već u letnjim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Sloveniju tada očekuju mečevi protiv Estonije i Švedske.