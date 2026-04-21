"Rastanak se primakao".
odlazi
NAPUŠTA ZVEZDU I ODLAZI U AMERIKU, PONUDA KOJA SE NE ODBIJA! Koferi su već spakovani!
Slušaj vest
Supertalentovani košarkaš Crvene zvezdeLazar Stojković naredne sezone nastupaće za Univerzitet Sent Džons.
Stojković će igrati za jedan od najboljih timova u NCAA i imati priliku da sarađuje sa slavnim Rikom Pitinom koji je ostavio veliki trag u NBA i koledž košarci.
Lazar Stojković Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
On je ove sezone, kao pozajmljen igrač od strane Zvezde, u dresu Radničkog iz Beograda prosečno beležio učinak od 5,9 poena, 2,8 skokova i 1,3 blokade, dok je bio među najboljima u juniorskom timu Zvezde sa 15 poena, 7,7 skokova, 1,3 ukradene lopte i isto toliko blokada.
Pored Sent Džonsa, bilo je još zainteresovanih za angažman perspektivnog Srbina, poput Indijane, Ohajo Stejta, Vašingtona, Bejlora, Vašingtona i Sent Bonaventura.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši