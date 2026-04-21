Supertalentovani košarkaš Crvene zvezdeLazar Stojković naredne sezone nastupaće za Univerzitet Sent Džons.

Stojković  će igrati za jedan od najboljih timova u NCAA i imati priliku da sarađuje sa slavnim Rikom Pitinom koji je ostavio veliki trag u NBA i koledž košarci.

Lazar Stojković

On je ove sezone, kao pozajmljen igrač od strane Zvezde, u dresu Radničkog iz Beograda prosečno beležio učinak od 5,9 poena, 2,8 skokova i 1,3 blokade, dok je bio među najboljima u juniorskom timu Zvezde sa 15 poena, 7,7 skokova, 1,3 ukradene lopte i isto toliko blokada.

Pored Sent Džonsa, bilo je još zainteresovanih za angažman perspektivnog Srbina, poput Indijane, Ohajo Stejta, Vašingtona, Bejlora, Vašingtona i Sent Bonaventura.

