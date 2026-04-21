Predsednik i izvršni direktor Čikaga Majkl Rejnsdorf je pred kraj sezone, nakon što je otpustio izvršnog potpredsednika košarkaških operacija Arturasa Karnišovasa i generalnog menadžera Marka Everslija, rekao da želi da Donovan ostane trener ekipe.

On je tada rekao da svako ko želi da dovede novog trenera, verovatno nije pravi kandidat za klub.

"Iako smo želeli da se Bili vrati kao naš trener, vodili smo otvoren dijalog o važnosti poštovanja procesa dovođenja novog rukovodstva košarkaških operacija. Zajedno smo se složili da je davanje toj osobi slobode da oblikuje organizaciju najbolji pristup za sve", naveo je Rejnsdorf u saopštenju.

Donovan je u više navrata rekao da i dalje ima strast za poslom. Odluku da napusti Bulse doneo je posle "niza promišljenih i opsežnih razgovora sa vlasnicima u vezi sa budućnošću organizacije".

"Verujem da je to u najboljem interesu Bulsa, da se novom lideru omogući da rasporedi stručni štab i ekipu kako smatra da je prikladno", naveo je 60-godišnji trener.

Donovan je bio najbolji kandidat na tržištu trenera kada ga je Čikago angažovao u septembru 2020. godine, nekoliko meseci nakon što su Karnišovas i Eversli preuzeli funkcije.

Ekipa je od tada samo jednom igrala u plej-ofu, u sezoni 2021/2022, kada je zauzela šesto mesto u Istočnoj konferenciji i izgubila u prvom kolu od Milvokija. Bulsi su zatim tri godine uzastopno gubili u plej-inu.

Donovan je prošlog leta produžio ugovor.

Rejnsdorf je posle otpuštanja Karnišovasa i Everslija rekao da je problem konstrukcija ekipe, a ne trener.

(Beta)