Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio Sparse rezultatom 106:103 i izjednačili na 1:1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, a utakmicu je obeležila teška povreda prve zvezde Sparsa - Viktora Vembanjame.

Vembanjama doživeo potres mozga na utakmici protiv Portlanda!

U drugoj deonici meča, posle duela sa Džruom Holedejom Francuz je pao i snažno glavom udario o parket. Trebalo mu je 30-ak sekundi da se pridigne u sedeći položaj, a gotovo čitav minut da ustane. Nakon toga je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Sparsi su ubrzo obavestili javnost da je primenjen takozvani "protokol prilikom potresa mozga" (set medicinskih pravila koja se primenjuju kada igrač dobije udarac u glavu) i da se više neće vraćati na teren. Dijagnostifikovan mu je potres mozga, što znači da mu predstoji minimum 48 sati mirovanja. Teoretski bi mogao bi mogao da zaigra u trećoj utakmici serije sa Blejzersima, ali to se najverovatnije neće desiti. Nakon detaljnih analiza biće poznato da li će i koliko pauzirati. Njegov eventualni izostanak bio bi ogroman hendikep za San Antonio.

Sparsi su dugo kontrolisali meč i početkom poslednje deonice imali i +14. Ipak, usledio je veliki pad u igri, što su Blejzersi znali da kazne. Portland je u završnici potpuno zatvorio prilaze košu i ostavio rivala bez pogođenog šuta iz igre u poslednja tri i po minuta.

Ključni trenutak dogodio se 12 sekundi pre kraja kada je Robert Vilijams zakucao posle asistencije Avdije za vođstvo 104:101.

"Kao tim smo želeli da budemo agresivni, da zatvorimo reket i igramo brzo. To nam je donelo rezultat i otvorilo prostor u napadu“, rekao je Henderson koji je bio najefikasniji na meču sa 31 poenom.

Pored njega, Holidej je upisao 16 poena i devet asistencija, Avdija 14, dok je Vilijams dodao 11.

Na drugoj strani, Stefon Kasl bio je najefikasniji sa 18 poena, Foks je ubacio 17, dok je Vasel zabeležio dabl-dabl učinak (16 poena, 12 skokova), ali je promašio šut za tri poena za produžetak u poslednjim sekundama.