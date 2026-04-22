Košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander proglašen je prošle noći najboljim igračem odluke (Clutch Player of the Year) u ovoj sezoni NBA lige.

"Ova nagrada mi mnogo znači. Da biste dobili ovu nagradu, morate da pomognete svom timu da pobeđuje u završnici utakmica, a ono što je za mene najvažnije jesu pobede", rekao je Gildžes-Aleksander za NBC Sports, koji je emitovao objavu nagrade.

Gildžes-Aleksander je u ovoj kategoriji nagrada pobedio Entonija Edvardsa iz Minesote i košarkaša Denvera Džamala Mareja. On je bio najbolji u ligi sa 175 postignutih poena u u "klač" situacijama.

Zanimljivo je da se u samom vrhu našao i srpski as Nikola Jokić, koji je završio na šestoj poziciji po broju glasova, dok je Luka Dončić bio tek osmi na listi.

Aktuelni MVP lige je četvrti dobitnik ovog priznanja, posle Dearona Foksa, Stefa Karija i Džejlena Bransona.

Pored ove nagrade, Gildžes-Aleksander je kandidat MVP priznanje, zajedno sa centrom Denvera Nikolom Jokićem i Viktorom Vembanjamom iz San Antonija.

"Klač" nagrada je druga dodeljena ove sezone, pošto je Vembanjama prethodno proglašen za najboljeg defanzivca lige.

Sutra će biti proglašen najbolji šesti igrač, a kandidati su Tim Hardevej (Denver), Haime Hakes (Majami) i Keldon Džonson (San Antonio).

Beta