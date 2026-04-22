Košarkaši Crvene zvezde neslavno su završili sezonu u Evroligi.

Crveno-beli su sinoć poraženi od Barselone (80:72) u prvoj utakmici plej-ina, čime su snovi o plej-ofu zvanično završeni.

Nakon meča, trener Saša Obradović govorio je otvoreno o učinku ekipe, ali je jedno pitanje ostalo bez odgovora – sudbina njegovog bivšeg pomoćnika Milan Minić, koji je usred sezone dobio otkaz i nije bio deo tima na odlučujućem gostovanju u Barseloni.

Obradović je analizirao sezonu bez previše samokritike, naglasivši da ne smatra neuspehom to što je Zvezda drugu godinu zaredom stala na prvoj prepreci u plej-inu.

"Ako gledam sezonu, ne mogu da budem razočaran, ni ja, ni niko drugi. Možda smo mogli do još neke pobede, ali ovo je najteža Evroliga do sada. Igrali smo protiv boljeg tima, pobedili su nas tri puta i to nije slučajno. Za mene ovo nije razočaranje", rekao je Obradović.

Saša Obradović

Ipak, kada je došlo pitanje o Miniću i razlozima njegovog odlaska u najosetljivijem delu sezone, strateg crveno-belih nije želeo da ulazi u detalje.

"Nemam nikakav komentar oko toga", kratko je poručio Obradović.

Milan Minić

Ovakav odgovor dodatno je podgrejao spekulacije u javnosti, posebno jer je Minić bio deo stručnog štaba tokom većeg dela sezone, a njegov izostanak pred najvažniji meč ostao je bez zvaničnog objašnjenja.

