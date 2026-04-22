Iako je nakon vrlo dobro odigranog Evrobasketa sa reprezentacijom Finske skrenuo pažnju na sebe, preskočivši nekoliko stepenika u košarkaškom razvoju dolaskom u Partizan, Mika Murinen neće po dobrom pamtiti epizodu u Beogradu.

Iako je razdužio dres Partizana u kojem se uklopio u prilično turobnu sezonu crno-belih, Murinen ne prestaje da intrigira poruka na društvenim mrežama.

Poslednja u nizu osvanula ja ne Instagramu gde je nakon učešća na "Nike Hoop Summit" u Portlandu napisao motivacione reči koje bi vrlo lako mogle da se dovedu u vezu sa boravkom u Partizanu.

"Vidim da put nije čist, ne razmišljam o tome da se vraćam unazad", napisao je mladi košarkaš koji će košarkaško usavršavanje nastaviti na koledžu, a kako favoriti za njegov potpisa se spominju Kentaki i Severna Karolina.

Upravo je spomenuti turnir u Portlandu bio prilika da se Murinen na najbolji način pokaže pred skautima kako bi izabrao najbolju odluku za sebe pre nego što izađe na NBA draft 2027. godine.

Kurir sport / Sportske.net