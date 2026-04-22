"VIDIM DA PUT NIJE ČIST..." Mika Murinen zapalio društvene mreže! Poslao je misterioznu poruku, svi se pitaju da li ove reči imaju veze sa Partizanom!
Iako je nakon vrlo dobro odigranog Evrobasketa sa reprezentacijom Finske skrenuo pažnju na sebe, preskočivši nekoliko stepenika u košarkaškom razvoju dolaskom u Partizan, Mika Murinen neće po dobrom pamtiti epizodu u Beogradu.
Iako je razdužio dres Partizana u kojem se uklopio u prilično turobnu sezonu crno-belih, Murinen ne prestaje da intrigira poruka na društvenim mrežama.
Poslednja u nizu osvanula ja ne Instagramu gde je nakon učešća na "Nike Hoop Summit" u Portlandu napisao motivacione reči koje bi vrlo lako mogle da se dovedu u vezu sa boravkom u Partizanu.
"Vidim da put nije čist, ne razmišljam o tome da se vraćam unazad", napisao je mladi košarkaš koji će košarkaško usavršavanje nastaviti na koledžu, a kako favoriti za njegov potpisa se spominju Kentaki i Severna Karolina.
Upravo je spomenuti turnir u Portlandu bio prilika da se Murinen na najbolji način pokaže pred skautima kako bi izabrao najbolju odluku za sebe pre nego što izađe na NBA draft 2027. godine.
