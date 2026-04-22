Slušaj vest

Francuski klub je tako načinio veliki brejk u Istanbulu i imaće priliku da u drugom meču na svom terenu pobedom osvoji titulu i izbori plasman u Evroligu.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Tim koji vodi srpski selektor Dušan Alimpijević tako je neprijatno iznenadio svoje navijače, ali imaće priliku za popravni u Francuskoj.

Adam Mokoka je sa 14 poena i 9 skokova bio najzaslužniji za ovakav epilog, a pratio ga je Mulare sa 13 poena.

U ekipi Bešiktaša najbolji su bili Entoni Braun sa 14 poena i 5 asistencija, odnosno Ante Žižić sa 13 poena i 8 skokova.

Druga utakmica finalne serije Evrokupa igraće se 28. aprila, a Burg će biti u ulozi domaćina.

Eventualna majstorica igrala bi se u Istanbulu.