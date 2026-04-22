Košarkaši Bešiktaša poraženi su na svom terenu od Burga u prvoj utakmici finala Evrokupa rezultatom 60:72.
EVROKUP
KAKAV ŠOK ZA DUŠANA ALIMPIJEVIĆA: Srpski selektor sa Bešiktašom doživeo težak udarac! Evroliga sve dalje!
Slušaj vest
Francuski klub je tako načinio veliki brejk u Istanbulu i imaće priliku da u drugom meču na svom terenu pobedom osvoji titulu i izbori plasman u Evroligu.
Dušan Alimpijević Bešiktaš
Vidi galeriju
Tim koji vodi srpski selektor Dušan Alimpijević tako je neprijatno iznenadio svoje navijače, ali imaće priliku za popravni u Francuskoj.
Adam Mokoka je sa 14 poena i 9 skokova bio najzaslužniji za ovakav epilog, a pratio ga je Mulare sa 13 poena.
U ekipi Bešiktaša najbolji su bili Entoni Braun sa 14 poena i 5 asistencija, odnosno Ante Žižić sa 13 poena i 8 skokova.
Druga utakmica finalne serije Evrokupa igraće se 28. aprila, a Burg će biti u ulozi domaćina.
Eventualna majstorica igrala bi se u Istanbulu.
Reaguj
Komentariši