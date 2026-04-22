Francuski klub je tako načinio veliki brejk u Istanbulu i imaće priliku da u drugom meču na svom terenu pobedom osvoji titulu i izbori plasman u Evroligu.

Dušan Alimpijević Bešiktaš

Tim koji vodi srpski selektor Dušan Alimpijević tako je neprijatno iznenadio svoje navijače, ali imaće priliku za popravni u Francuskoj.

Posle meča Alimpijević je bio vidno nezadovoljan.

"Čestitam Burgu. Oni su zaslužili ovu pobedu. Bili su spremni, bili su mnogo više fokusiraniji na neke stvari od nas. Moramo biti bolji od ovoga, jer nije problem defanziva. Držali smo ih na manje od 70 poena, problem je napad. Ako postignete samo 60 poena, ako šutirate 20 odsto na svom terenu za tri... Nešto je problem u napadu. Velika zahvalnost našim navijačima koji su napravili sjajno atmosferu ovde u areni. Dugujemo im mnogo, ja kao trener, moji igrači, svi im dugujemo to da se vratimo ovde i zaigramo treću utakmicu. Obećavam da ćemo uraditi sve što je do nas da se vratimo i odigramo treću utakmicu"

Bešiktaš počeo da igra tek kad je sve bilo gotovo.

"Žao mi je što smo počeli da igramo košarku kad je bilo već gotovo. Trebalo je tako da igramo od početka"

Šta će promeniti Bešiktaš?

"Sve možemo da uradimo drugačije. Počevši od načina, imali smo više od 70 akcija, ne mogu biti spremni za sve. To je o našoj "mekoći" i našem "meku pristupu". Kad igrate mekano, svaki set je loš set. Kad igrate agresivno i čvrsto, onda je svaki set dobar. Ponekad pogodite, ponekad ne. Nije to problem, problem je pristup. To je jedini problem."

Imao je šta da kaže i o pritisku.

- To nije tako, vi ste u finalu. Naravno da ćete imati pritisak. Ako ne možete da iskontrolišete to, onda niste za ovaj posao. Oprostite mi na jeziku, ali j***š to. Ako nisi spreman finala pod pritiskom, onda nisi za ovaj sport. Moji igrači su spremni, to nije o pritisku. Ovo je isti tim koji je dominirao protiv Bahčešehira, ovo je isti tim koji šeri prvo metso u Turskoj sa Fenerbahčeom. Ovo je isti tim koji je bio prvi. Finala su nešto drugačija, finala su takmičenja za sebe. Ovo je novo takmičenje. Kad odemo tamo u Burg, mi moramo da se vratimo ovde.

Onda se izvinio i zbog psovanja, ali je potom opsovao i na srpskom.

"U j****e, Sunce ti poljubim" rekao je Alimpijević dok je slušao jedno dugo pitanje.