Denver je dobio prvi meč, Minesota je uzvratila u drugom i izjednačila na 1:1 u seriji.

Pred sam start utakmice iz tabora Nagetsa stigle su loše vesti - Jokić i ekipa ostali su bez pomoći jednog od najvažnijih igrača, Erona Gordona, koji će zbog poroblema sa povredom lista propušta ovaj meč.

Tok utakmice: Katastrofa Denvera u prvoj deonici

Užasno su gosti iz Kolorada otvorili ovaj meč. U prvoj deonici ništa im nije polazilo za rukom. Najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić nije ličio na sebe. Centar Minesote Rudi Gober ponovo je odradio sjajan posao u odbrani, u potpunosti je zaustavio sjajnog Somborca, koji je u prvom periodu igre pogodio samo jedan šut iz osam pokušaja.

Minesota je prvu deonicu dobila rezulatom 25:11, a Nikola Jokić zabeležio je četiri poena, uz katastrofalnih 1/8 iz igre!