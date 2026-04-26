Minesota Timbervulvsi savladali su Denver Nagetse sa 112:96 u četvrtom meču plej-of serije NBA lige, te sada vode sa 3:1 i na korak su od plasmana u narednu rundu.

Očajni su bili Nagetsi, posebno u poslednjoj četvrtini koja je bila i prelomna, a Nikola Jokić, koji je meč završio na granici tripl-dabla (24 poena, 15 skokova, devet asistencija) bio je veoma nervozan i situacija je kulminirala u poslednjim trenucima meča.

Džejden Mekdenijels je nesportskim potezom i poenima u poslednjoj sekundi, kada je sve već bilo gotovo i kada ga niko nije napadao, doveo do ludila Nikolu Jokića, koji je pretrčao više od pola terena kako bi se obračunao sa njim.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom

Nasrnuo je Jokić na provokatora, brzo su se umešali i ostali igrači oba tima te je došlo do žestokog verbalnog sukoba na granici tuče. Epilog je bio taj da je Jokić na nekoliko desetinki do kraja utakmice isključen...

