Minesota Timbervulvsi savladali su Denver Nagetse sa 112:96 u četvrtom meču plej-of serije NBA lige, te sada vode sa 3:1 i na korak su od plasmana u narednu rundu.

Očajni su bili Nagetsi, posebno u poslednjoj četvrtini koja je bila i prelomna, a Nikola Jokić, koji je meč završio na granici tripl-dabla (24 poena, 15 skokova, devet asistencija) bio je veoma nervozan i situacija je kulminirala u poslednjim trenucima meča.

Džejden Mekdenijels je nesportskim potezom i poenima u poslednjoj sekundi, kada je sve već bilo gotovo i kada ga niko nije napadao, doveo do ludila Nikolu Jokića, koji je pretrčao više od pola terena kako bi se obračunao sa njim.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom Foto: Printscreen / Twitter / ShowCaseShabazz

Nasrnuo je Jokić na provokatora, brzo su se umešali i ostali igrači oba tima te je došlo do žestokog verbalnog sukoba na granici tuče. Epilog je bio taj da je Jokić na nekoliko desetinki do kraja utakmice isključen... 

Pogledajte kako je ova situacija izgledala...

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru