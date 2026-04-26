Četvrti meč plej-of serije NBA lige između Minesote i Denvera obeležila je loša igra Nagetsa, pobeda Minesote rezultatom 112:96, kao i sukob Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa na kraju susreta.

Mekdenijels je napravio nesportski potez i postigao je poene kada su se igrači oba tima pozdravljali na drugom kraju terena, što je zasmetalo Jokiću koji je reagovao više nego burno. Pretrčao je Srbin više od pola terena, zaleteo se na Mekdenijelsa i očitao mu lekciju, a u sukob su se umešali igrači oba tima, da bi na kraju isključeni bili Jokić sa jedne i Džulijus Rendl sa druge strane.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom Foto: Printscreen / Twitter / ShowCaseShabazz

Srpski centar je posle utakmice progovorio o incidentu koji je šokirao planetu i poslao je brutalnu poruku!

- Ne kajem se. Uradio sam to zato što je odlučio da postigne poene kada su svi stajali. Nisam to uradio da bih "raspalio" svoju ekipu - rekao je Jokić o sukobu sa Mekdenijelsom.

Sada je pred Nagetsima teška misija da preokrenu rezultat u seriji, a da li će im ovo biti motiv više ostaje da se vidi.

Naredni meč Denver i Minesota igraju u Koloradu u noći između ponedeljka i utorka od 4.30.

Šta vi mislite, može li Denver do plasmana u narednu rundu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

