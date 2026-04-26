Stigli su Tanderi do 3:0 u ovoj seriji...
NEZAUSTAVLJIVI ŠEJ GILDŽES-ALEKSANDER! Oklahoma nastavila dominaciju - Kanađanin brutalnom partijom uništio Finiks! (VIDEO)
Oklahoma Siti Tanderi nastavili su dominaciju i na krilima Šeja Gildžes-Aleksandera stigli su do treće pobede u plej-of seriji NBA lige protiv Finiks Sansa.
Ovog puta bilo je 121:109, a Gildžes-Aleksander imao je učinak od 42 poena, osam asistencija i četiri skoka.
Šej Gildžes-Aleksander na meču Oklahoma - Finiks Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia
