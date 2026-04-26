ŠTA PRIČA OVAJ ČOVEK?! O'Nil pokušao da PONIZI Jokića i Srbiju - umesto toga se ŽESTOKO OBRUKAO: Snimak koji je obišao planetu! (VIDEO)
Nikola Jokić i Denver Nagetsi nalaze se na korak od eliminacije pošto su poraženi i u četvrtom meču plej-of serije NBA lige od Minesote (112:96) i Timbervulvsi sada vode sa 3:1 u pobedama.
Susret je obeležila situacija sa samog kraja kada je Nikola Jokić ušao u sukob sa igračima Minesote posle provokacije Džejdena Mekdenijelsa koji je postigao poene u trenutku kad su se košarkaši pozdravljali.
Ipak, jedan detalj pred sam meč takođe je dospeo u centar pažnje javnosti. Legendarni NBA as, Šekil O'Nil, obrukao se u programu uživo zbog Nikole Jokića i srpskog jezika.
O'Nil kao da je želeo da ponizi Srbiju i Jokića, te je imitirao srpski jezik na ne tako lep način. On je poslao poruku Jokiću i rekao je da je to na srpskom, ali je zvučalo više kao nemušti jezik... Čak je i komentator bio u čudu i ostao je šokiran O'Nilovim potezom.
U ostalom, pogledajte i poslušajte i sami...
