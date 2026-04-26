POTEZI KOJI SU OSTALI U SENCI INCIDENTA! Jokić se mučio, ali je bio na granici tripl-dabla: Pogledajte kako je Džoker odigrao četvrti meč protiv Minesote!
Očajni Denver Nagetsi poraženi su još jednom od Minesote u gostima, ovog puta rezultatom 112:96, te su Timbervulvsi stigli do vođstva od 3:1 u seriji i sada su na korak od naredne runde.
Susret je obeležio incident u kom su učestvovali Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels i po završetku ove utakmice više se priča o tome nego o samoj igri.
Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom Foto: Printscreen / Twitter / ShowCaseShabazz
Ipak, Jokić je i pored svega bio na granici tripl-dabla i utakmicu je završio sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija. Ovi potezi jesu ostali u senci incidenta, ali su neki bili veoma zanimljivi i kvalitetni.
Pogledajte i sami najbolje poteze Nikole Jokića sa četvrtog meča Minesote i Denvera.
