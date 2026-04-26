NBA liga pokrenula je istragu zbog slučaja Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa!

Razlog je njihov sukob u četvrtom meču NBA plej-ofa zapadne konferencije, u kome je Minesota povela sa 3:1 protiv Nagetsa.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom Foto: Printscreen / Twitter / ShowCaseShabazz

Kako javlja Šems Čaranija, NBA je odlučila da sprovede istragu povodom sukoba.

ESPN tvrdi da istraga uključuje razgovore sa igračima i sudijama koji su učestvovali u incidentu, kao i pregledanje video snimaka.

Odluke o kaznama se očekuju pre pete utakmice, koja se igra u ponedeljak uveče u Denveru.

Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera Izvor: YouTube/NBA