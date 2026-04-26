UDARNO! Nikola Jokić pod istragom!
NBA liga pokrenula je istragu zbog slučaja Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa!
Razlog je njihov sukob u četvrtom meču NBA plej-ofa zapadne konferencije, u kome je Minesota povela sa 3:1 protiv Nagetsa.
Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom Foto: Printscreen / Twitter / ShowCaseShabazz
Kako javlja Šems Čaranija, NBA je odlučila da sprovede istragu povodom sukoba.
ESPN tvrdi da istraga uključuje razgovore sa igračima i sudijama koji su učestvovali u incidentu, kao i pregledanje video snimaka.
Odluke o kaznama se očekuju pre pete utakmice, koja se igra u ponedeljak uveče u Denveru.
