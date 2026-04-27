PRVE REČI MURINENA POSLE ODLASKA IZ PARTIZANA! Finac se dotakao trenera i podrške, pa otkrio zašto je otišao na koledž!
Finski košarkaš Mika Murinen danas je i zvanično napustio Partizan i pronašao novi angažman.
Doskorašnji krilni centar Partizana potpisao je za Arkanzas i naredne godine će igrati koledž košarku.
U izjavi za "ESPN" Murinen je objasnio kako je došlo do ove odluke.
- Od moje posete pre godinu i po dana, bili su konstantni i posvećeni mom dovođenju. Uvek su pokazivali interesovanje. Bili su veoma dosledni i upoznali su me kao osobu. To mi je bilo jako važno. Kada sam otišao iz posete Arkanzasu, bio sam uzbuđen ne samo zbog programa, već i zbog ljudi, i rekao sam sebi da su to ljudi sa kojima želim da budem svakodnevno.
Uspeo je Murinen da izgradi snažan odnos sa trenerom.
- Kod trenera Kaliparija mi se najviše svidelo to što je bio iskren sa mnom. Imao je mnogo uspeha sa igračima koji brzo odlaze u NBA, i zaista mi se sviđa njegov stil treniranja, i na terenu i van njega. Guraće me jako na terenu i neće odustati od mene van njega. Van terena je i zabavan lik, drži atmosferu opuštenom - rekapo je Murinen.