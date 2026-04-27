Finski košarkaš Mika Murinen danas je i zvanično napustio Partizan i pronašao novi angažman.

Doskorašnji krilni centar Partizana potpisao je za Arkanzas i naredne godine će igrati koledž košarku.

U izjavi za "ESPN" Murinen je objasnio kako je došlo do ove odluke.

- Od moje posete pre godinu i po dana, bili su konstantni i posvećeni mom dovođenju. Uvek su pokazivali interesovanje. Bili su veoma dosledni i upoznali su me kao osobu. To mi je bilo jako važno. Kada sam otišao iz posete Arkanzasu, bio sam uzbuđen ne samo zbog programa, već i zbog ljudi, i rekao sam sebi da su to ljudi sa kojima želim da budem svakodnevno.

Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Uspeo je Murinen da izgradi snažan odnos sa trenerom.

- Kod trenera Kaliparija mi se najviše svidelo to što je bio iskren sa mnom. Imao je mnogo uspeha sa igračima koji brzo odlaze u NBA, i zaista mi se sviđa njegov stil treniranja, i na terenu i van njega. Guraće me jako na terenu i neće odustati od mene van njega. Van terena je i zabavan lik, drži atmosferu opuštenom - rekapo je Murinen.

Mika Murinen u sastavu Partizana protiv Dubaija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić