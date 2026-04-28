Vojinović je tokom sezone četiri puta bio MVP kola, a za ukupno 970 minuta na terenu ostvario je 703 indeksna poena, odnosno imao je indeks od 23,4 poena po utakmici, saopšteno je iz KLS.

Plejmejker Dinamika Robert Smit je najbolji strelac sa ukupno 716 poena za 876 minuta u 29 odigranih utakmica, što je u proseku 24,7 poena po meču.

Krilo Sloge Vuk Vasić najbolji je skakač sa ukupno 232 skoka - 61 u napadu i 171 u odbrani, u 27 utakmica i ukupno 802 minuta, uz prosek od 8,6 uhvaćenih lopti po meču.

Najbolji asistent je plejmejker Radničkog Danilo Labović sa 231 asistencija za 809 minuta, uz prosek od 7,7 dodavanja po utakmici.

Košarkaš Sloge Matija Milošević imao je najviše ukradenih lopti - 59, za 738 minuta na terenu, uz prosek od 1,9 po utakmici.

Šampionsku titulu osvojio je Zlatibor, koji je pretrpeo samo tri poraza tokom sezone.

