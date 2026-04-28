Talentovani centar, visok 210 centimetara, bio je deo španske Gran Kanarije, dok je prošle sezone nastupao za OKK Beograd.

U Košarkaškoj ligi Srbije na 30 mečeva u proseku je beležio 12,2 poena i 5,4 skoka, a sjajnu partiju pružio je na startu sezone, u prvom kolu protiv Zlatibora, kada je upisao 38 poena i 11 skokova, uz indeks korisnosti 44, čime je poneo priznanje za MVP-ja prve runde.

KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Ističu se i dueli protiv zemunskog Borca (27 poena i 7 skokova, indeks 34), Sombora (21 poena i 7 skokova) i ekipe Čačak 94 (22 poena i 7 skokova).

Bio je deo U20 reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu 2023. godine kada je naša selekcija završila kao peta.

KK Mega
Nvora deli autograme Izvor: MONDO/Tijana Jevtić