Miljenović izneo očekivanja pred sutrašnju utakmicu.
Košarka
MILJENOVIĆ PRED ZLATIBOR: "Na nama je da opravdamo ulogu favorita, jer nam je ovo takmičenje bitno i donosi trofej"
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde otvaraju novo takmičenje u tekućoj sezoni, Košarkašku ligu Srbije utakmicom četvrtfinala protiv ekipe Zlatibora iz Čajetine.
Igrač Zvezde Stefan Miljenović ocenio je da je Zlatibor pokazao kvalitet osvajanjem prvog mesta u KLS ligi i da će u četvrtfinalu igrati rasterećeno, ali motivisano.
stefan miljenović
Vidi galeriju
"Na nama je da opravdamo ulogu favorita, jer nam je ovo takmičenje bitno i donosi trofej u izmenjenom formatu. Biće drugačije zbog ograničenog broja stranaca, ali to je prilika za sve igrače da iskoriste šansu. Želimo pobedu i dobru utakmicu", naveo je Miljenović.
Prvi meč četvrtfinala igra se u sredu od 18.30 u hali "Aleksandar Nikolić", a revanš meč na programu je već 01. maja u Čajetini.
Reaguj
Komentariši