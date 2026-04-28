Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde otvaraju novo takmičenje u tekućoj sezoni, Košarkašku ligu Srbije utakmicom četvrtfinala protiv ekipe Zlatibora iz Čajetine.

Igrač Zvezde Stefan Miljenović ocenio je da je Zlatibor pokazao kvalitet osvajanjem prvog mesta u KLS ligi i da će u četvrtfinalu igrati rasterećeno, ali motivisano.

1/3 Vidi galeriju stefan miljenović Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Starsport, Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

"Na nama je da opravdamo ulogu favorita, jer nam je ovo takmičenje bitno i donosi trofej u izmenjenom formatu. Biće drugačije zbog ograničenog broja stranaca, ali to je prilika za sve igrače da iskoriste šansu. Želimo pobedu i dobru utakmicu", naveo je Miljenović.

Prvi meč četvrtfinala igra se u sredu od 18.30 u hali "Aleksandar Nikolić", a revanš meč na programu je već 01. maja u Čajetini.