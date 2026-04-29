San Antonio Sparsi plasirali su se u polufinale Zapadne konferencije NBA lige gde čekaju boljeg iz serije Denver - Minesota.

Sparsi su, na krilima Viktora Vembanjame, savladali Portland i u petom meču, ovog puta sa 114:95, te su uspeli da stignu do 4:1 u pobedama.

Vembanjama je upisao dabl-dabl sa 17 poena i 14 skokova i bio je nezaustavljiv, a uz njega u timu San Antonija odlično su odigrali i Foks (21 poen), Šampenj (19 poena) i Harper (17 poena).

San Antonio - Portland, Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Kod Portlanda je najbolji bio Deni Avdija sa 22 poena.

