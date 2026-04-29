Viktor Vembanjama vodio je San Antonio Sparse do polufinala Zapadne konferencije.
NBA
VEMBANJAMA ODVEO SPARSE U POLUFINALE ZAPADA: San Antonio srušio Portland - ovo su detalji sa meča odluke! (VIDEO)
Slušaj vest
San Antonio Sparsi plasirali su se u polufinale Zapadne konferencije NBA lige gde čekaju boljeg iz serije Denver - Minesota.
Sparsi su, na krilima Viktora Vembanjame, savladali Portland i u petom meču, ovog puta sa 114:95, te su uspeli da stignu do 4:1 u pobedama.
Vembanjama je upisao dabl-dabl sa 17 poena i 14 skokova i bio je nezaustavljiv, a uz njega u timu San Antonija odlično su odigrali i Foks (21 poen), Šampenj (19 poena) i Harper (17 poena).
San Antonio - Portland, Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Kod Portlanda je najbolji bio Deni Avdija sa 22 poena.
Pogledajte detalje sa ove utakmice...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši