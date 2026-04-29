Neverovatne stvari desile su se u ABA ligi u poslednje kolu doigravanja. Zadar i Studentski centar odigrali su neverovatnu i upitnu utakmicu...

Poslednje kolo direktno je odlučivalo koji će od klubova u baraž za ABA ligu, a koji će ostati u regionalnom šampionatu. Da li Borac, ili Studentski centar?!

Bogoljub Marković iz Mege protiv Uroša Čarapića iz Borca Foto: Aba liga / Borac / Duško Radišić

Jedna sportska i jedna sumnjiva utakimica

Borac je u Čačku u nedelju na svom terenu izgubio od Mege rezultatom 89:98, dok je dan kasnije Studentski centar u Podgorici deklasirao Zadar rezultatom 73:59. I ta dva rezultata ostavila su prostora za dilemu i razmišljanje.

U Čačku je odigrana otvorena i sportska utakmica između dva srpska kluba Borca i Mege. Iako Megi nije bila potrebna pobeda, odigrali su pošteno, od početka do kraja i pobedili. Čak je Bogoljub Marković odigrao neverovatnu utakmicu, sa indeksom korisnosti - 42. I tako treba. Nema Megi i Borcu šta da se prigovori.

Sa druge strane, zalaganje i igra košarkaša Zadra jasno ostavljaju sumnju, jer je neverovatno da ekipa koja je druga na tabeli plej-auta i koja će igrati plej-in ABA lige, odigra tako sramnu utakmicu, posebno u prvoj četvrtini koju izgubi rezultatom 26:5! Ko je gledao taj meč, sve mu je bilo jasno. Zadrani su igrali bez energije, bez trčanja, bez odbrane, ne želeći da se umaraju, prave faulove, uopšte da se oznoje... Jednostavno su se sklonili, utakmica ih nije zanimala.

1/7 Vidi galeriju Borac Čačak Mega Foto: Aba liga / Borac / Duško Radišić

Čačak je košarkaška institucija

I ko je sada kriv Srbima što igraju pošteno, sportski, u duhu fer-pleja... A, oni drugi... Borac će sada zbog svog poštenja igrati baraž za ABA ligu... Protiv poraženog iz duela između Širokog iz BiH i ekipe TFT Skoplje iz Severne Makedonije. Borac je sinonim za srpsku košarku, važan centar u kojem su ponikle takve košarkaške veličine - Dragan Kićanović, Radmilo Mišović, Željko Obradović, Radisav Ćurčić, Aleksa Avramović, Marko Marinović...

Borac je klub sa malim budžetom, sa isključivo srpskim košarkašima. Bude tu i poneki stranac, ali sa skromnom platom. Prkose u Čačku milionskim projektima, ulažu i daju šansu srpskim momcima... A, niko da stane uz njih. Niko da ih zaštiti.

Lovro Mazalin u dresu Zadra na utakmici protiv Studentskog centra Foto: ABA liga / Studentski centar / Filip Roganović

Za Borac igraju samo Srbi, nema stranaca

Trener Saša Ocokoljić u plej-aut ušao je bez ijednog stranca, sa desetoricom srpskih košarkaša. I valja pomenuti imena momaka koji će pokušati da sačuvaju status u ABA ligi kroz baraž - Petar Radović (rođen u Čačku), Pavle Nikolić (Čačak), Marko Jošilo (Čačak), Đorđe Ćurčić (Čačak), Stefan Fundić (Beograd), Aleksa Uskoković (Beograd), Mihailo Mušikić (Kraljevo), Aleksandar Krunić (Beograd), Uroš Čarapić (Čačak) i Nikola Manojlović (Novi Sad).

I niko da stane uz Borac iz Čačka. Niko da izađe u javnost i kaže šta se sve dešava u ABA ligi. I zato se postavlja pitanje - treba li uopšte da u ovakvom prvenstvu igraju srpski klubovi. Da li Srbija treba da finansira ABA ligu, umesto država sa jačim ekonomijama, jer su Slovenija i Hrvatska članice Evropske unije, samim tim i bolje stojeće od naše zemlje. Kome je potrebna ovakva ABA liga, gde se mešetarenjem i otvorenim nameštanjem izbacuju srpski klubovi?

Odavno upozoravaju na štetnost ABA lige po srpsku košarku - Nebojša Čović i Svetislav Pešić Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Vojinović da objasni

Bilo bi lepo da se posle svega oglasi direktor ABA lige Milija Vojinović, nekadašnji košarkaški sudija. Da svoj sud o završnici i regularnosti meča između Studentskog centra i Zadra kaže javno. I da ne ostane samo na tome, eto prilike i ostalima iz ABA lige. Neka objasne. Da li je sve bilo čisto i pošteno u Podgorici, kao što je bilo u Čačku.

Očigledno je da predsednik KSS Nebojša Čović i nekadašnji selektor Svetislav Pešić nisu pričali u prazno prethodnih godina, da je što pre potrebno osnovati srpsku košarkašku ligu i izađi iz regionalnog takmičenja. I posle svega ovoga što se desilo Borcu, možda ne bi bilo loše da ponovo izađu u javnost i pitaju otvoreno srpske klubove, šta rade u ABA ligi? A, i ti bogatiji srpski klubovi trebalo bi da izađu iz zone komfora, zaštite one manje i pokažu kičmu.