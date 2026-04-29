Slušaj vest

Ova informacija je obljavljena od strane takmičenja.

Dvejn Vašington je ove sezone predvodio igrače u ABA ligi sa 21,2 poena po utakmici.

Iza sebe je ostavio Filipa Barnu iz FMP-a, koji je prosečno beležio 20,7 poena po meču i košarkaša Zadra Vladimira Mihailovića koji je postizao 20 poena po utakmici.

Vašington je ove sezone takođe postavio i rekord po broju poena u jednoj utakmici pošto je 22. decembra 2025. godine protiv Krke u Ljubljani postigao 48 poena.

Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prethodni dobitnici nagrade za najboljeg strelca u ABA ligi su Filip Petrušev (Mega), Šenon Šorter (Split), Hanter Hejl (Borac), Luka Božić (Zadar) i Brajs Džons (Igokea).

Bonus video:

Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real Izvor: TV Arena sport