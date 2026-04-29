Košarkaš Partizana Dvejn Vašington dobitnik je nagrade za najboljeg strelca regularnog dela ABA lige za sezonu 2025/26.
VELIKO PRIZNANJE ZA DVEJNA VAŠINGTONA! ABA liga se oglasila, evo šta je uradio košarkaš Partizana
Ova informacija je obljavljena od strane takmičenja.
Dvejn Vašington je ove sezone predvodio igrače u ABA ligi sa 21,2 poena po utakmici.
Iza sebe je ostavio Filipa Barnu iz FMP-a, koji je prosečno beležio 20,7 poena po meču i košarkaša Zadra Vladimira Mihailovića koji je postizao 20 poena po utakmici.
Vašington je ove sezone takođe postavio i rekord po broju poena u jednoj utakmici pošto je 22. decembra 2025. godine protiv Krke u Ljubljani postigao 48 poena.
Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic
Prethodni dobitnici nagrade za najboljeg strelca u ABA ligi su Filip Petrušev (Mega), Šenon Šorter (Split), Hanter Hejl (Borac), Luka Božić (Zadar) i Brajs Džons (Igokea).
