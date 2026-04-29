Trener crno-belih je doneo tešku odluku.
Košarka
PENJAROJA JE PRELOMIO, EVO KAKO IZGLEDA TIM PARTIZANA ZA KLS! Lovernj je tu, a nema Bonge, Brauna, Vašingtona...
Slušaj vest
Trener Partizana, Đoan Penjaroja, odredio je sastav tima za predstojeću borbu za trofej u domaćem prvenstvu.
Prema saznanjima "Mozzart Sporta", španski strateg je napravio rez među strancima, pa su tako van protokola ostali: Isak Bonga, Sterling Braun, Dvejn Vašington i Tonje Džekiri.
Umesto njih, poverenje su dobili Nik Kalates, Karlik Džons, Šejk Milton i Bruno Fernando.
Cedevita Olimpija - KK Partizan
Vidi galeriju
Zanimljivo je da je na listi i Žofri Lovernj, čiji status ne opterećuje kvotu stranih igrača s obzirom na to da ima srpsko državljanstvo.
Tim Partizana je sledeći: Karlik Džons, Nik Kalates, Šejk Milton, Bruno Fernando, Žofri Lovernj, Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Aleksa Radanov, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Uroš Mijailović, Nikola Đurović
Reaguj
Komentariši