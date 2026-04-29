Trener Partizana, Đoan Penjaroja, odredio je sastav tima za predstojeću borbu za trofej u domaćem prvenstvu.

Prema saznanjima "Mozzart Sporta", španski strateg je napravio rez među strancima, pa su tako van protokola ostali: Isak BongaSterling BraunDvejn VašingtonTonje Džekiri.

Umesto njih, poverenje su dobili Nik Kalates, Karlik Džons, Šejk Milton i Bruno Fernando.

Cedevita Olimpija - KK Partizan Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Zanimljivo je da je na listi i Žofri Lovernj, čiji status ne opterećuje kvotu stranih igrača s obzirom na to da ima srpsko državljanstvo.

Tim Partizana je sledeći: Karlik Džons, Nik Kalates, Šejk Milton, Bruno Fernando, Žofri Lovernj, Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Aleksa Radanov, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Uroš Mijailović, Nikola Đurović

Navijači Partizana pozdravljaju trenera Đoana Penjaroju Izvor: Mondo/Tijana Jevtić