Trener Partizana, Đoan Penjaroja, odredio je sastav tima za predstojeću borbu za trofej u domaćem prvenstvu.

Prema saznanjima "Mozzart Sporta", španski strateg je napravio rez među strancima, pa su tako van protokola ostali: Isak Bonga, Sterling Braun, Dvejn Vašington i Tonje Džekiri.

Umesto njih, poverenje su dobili Nik Kalates, Karlik Džons, Šejk Milton i Bruno Fernando.

Cedevita Olimpija - KK Partizan

Zanimljivo je da je na listi i Žofri Lovernj, čiji status ne opterećuje kvotu stranih igrača s obzirom na to da ima srpsko državljanstvo.

Tim Partizana je sledeći: Karlik Džons, Nik Kalates, Šejk Milton, Bruno Fernando, Žofri Lovernj, Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Aleksa Radanov, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Uroš Mijailović, Nikola Đurović