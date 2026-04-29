Košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je danas, drugu sezonu zaredom, za najboljeg mladog igrača ABA lige.
NAGRADA ZA SEZONU IZ SNOVA! Bogoljub Marković iz Mege najbolji mladi igrač ABA lige
U izboru trenera, novinara i navijača, 20-godišnji Marković je dobio 50,4 odsto glasova i iza sebe je ostavio Pavla Nikolića iz Borca (19,1 odsto) i saigrača iz Mege Sava Drezgića (11,4 odsto).
Bogoljub Marković dobio je najviše glasova i od trenera ABA lige i od novinara i od navijača i ove sezone.
Bogoljub Marković Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović
On je u svojoj četvrtoj sezoni u ABA ligi prosečno beležio 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 asistencija i po jednu loptu i blokadu, što mu je donelo prosečan indeks korisnosti 23,8.
Prethodni dobitnici nagrade za najboljeg mladog igrača ABA lige su Nikola Jokić, Ante Žižić, Džona Bolden, Goga Bitadze, Filip Petrušev, Nikola Jović, Nikola Đurišić i Nikola Topić.
