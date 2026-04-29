U izboru trenera, novinara i navijača, 20-godišnji Marković je dobio 50,4 odsto glasova i iza sebe je ostavio Pavla Nikolića iz Borca (19,1 odsto) i saigrača iz Mege Sava Drezgića (11,4 odsto).

Bogoljub Marković dobio je najviše glasova i od trenera ABA lige i od novinara i od navijača i ove sezone.

Bogoljub Marković Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

On je u svojoj četvrtoj sezoni u ABA ligi prosečno beležio 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 asistencija i po jednu loptu i blokadu, što mu je donelo prosečan indeks korisnosti 23,8.

Prethodni dobitnici nagrade za najboljeg mladog igrača ABA lige su Nikola Jokić, Ante Žižić, Džona Bolden, Goga Bitadze, Filip Petrušev, Nikola Jović, Nikola Đurišić i Nikola Topić.

Bogoljub Marković izjava posle Turske