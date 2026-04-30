CRNO-BELI VEČERAS KREĆU U POHOD NA ODBRANU TITULU PRVAKA SRBIJE! Sloboda dolazi u Beograd, evo gde možete da gledate utakmicu!
Košarkaši Partizana večeras od 18.30 u Beogradskoj areni dočekuju Slobodu iz Užica u prvoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije.
Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede, a pobednik dvomeča obezbediće plasman na završni turnir KLS, koji će biti održan u Nišu.
Direktan televizijski susret obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Za Partizan će u domaćem prvenstvu igrati Karlik Džons, Arijan Lakić, Nik Kalates, Žofri Lovernj, Bruno Fernando, Uroš Mijailović, Šejk Milton, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković i Nikola Đurović.
Podsetimo, Partizan brani titulu šampiona Srbije osvojenu prošle godine kada je u finalu savladao Spartak iz Subotice.