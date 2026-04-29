Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da njegov tim očekuje specifično takmičenje u kojem neće nastupiti u najjačem sastavu, ali da pristup mora ostati na visokom nivou.

"Novo takmičenje je pred nama, specifično i pomalo neobično, jer ne možemo da nastupimo u punom sastavu. Ipak, imamo veliko poštovanje prema protivniku. Posle pauze i nekoliko slobodnih dana, vraćamo se pravom takmičarskom ritmu i sutra moramo da odigramo dobru utakmicu, čvrsto i ozbiljno protiv ekipe koja je imala veoma dobar regularni deo sezone u KLS-u. Sigurno je da ovde dolaze sa velikom motivacijom", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Komentar pred utakmicu dao je i zamenik kapitena Aleksej Pokuševski, koji je naglasio važnost svakog narednog meča i potencijalnog trofeja.

"Mi idemo sa ciljem da pobedimo svaku utakmicu, ali naravno prvo gledamo na ono što nas očekuje sutra. Verujem da bi ovo bio bitan trofej za nas, ako uspemo da osvojimo. Takođe, ovaj period i ovi mečevi mogu da nam pomognu i da se pripremimo za plej-of ABA liga. Mislim da će biti dobro i da svi osetimo teren nakon ove kraće pauze", rekao je Pokuševski.

Četvrtfinalna serija se igra na dve pobede, a revanš utakmica na programu 2. maja od 18 časova u Sportskoj hali Veliki park u Užicu.