Trener crveno-belih presekao!
NA SPISKU NEMA KODIJA! SAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO! Ovo je tim Crvene zvezde za Košarkašku ligu Srbije!
KK Crvena Zvezda danas od 18.30 časova igra prvi meč četvrtfinala srpskog šampionata protiv ekipe Zlatibora, prvoplasirane ekipe u KLS.
Crveno-beli u predstojećoj završnici KLS (četvrtfinalu), nastupiće u sledećem sastavu:
Stefan Miljenović, Aleksej Nedeljković, Džered Batler, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Ebuka Izundu, Sava Đurić, Lazar Stojković, Ognjen Simjanovski, Nikola Đurišić, Džordan Nvora, Semi Odželej, Ognjen Radošić, Filip Škobalj.
Barselona KK Crvena zvezda
Revanš meč četvrtfinala igra se u Čajetini 01.05.2026.godine.
