Utakmica protiv Zlatibora na startu plej-ina Košarkaške lige Srbije, za Nikolu Đurišića je označilal debi u dresu Crvene zvezde.

Zvezda je bila ubedljiva i slavila je rezultatom 112:73, a Đurišić je proveo na parketu nešto više od 20 minuta i upisao 13 skokova, uz tri osvojene lopte, dve asistencije i jednog skoka.

Crvena zvezda - Zlatibor 29.4.2026

 "Osećaj je neverovatan. Bila mi je malo frka pred utakmicu, iskreno. Sedeo sam na klupi, baš me je drmala trema, jeza me hvatala i sve to, ali čim sam izašao na teren, sve je nestalo i košarka je krenula. Bilo je mnogo sigurnije."

Na pitanje o prvim poenima, odgovorio je:

"Prvi poeni — zakucavanje. Ukrao sam loptu, hteo sam jače da zakucam, ali sam izgubio korak pa sam morao malo da spustim loptu."

