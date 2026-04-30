Košarkaši Klivlenda pobedili su na svom terenu Toronto rezultatom 125:120 i poveli rezultatom 3:2 u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije.
DRAMA U NBA - SRBIN PRED ISPADANJEM!
Najzaslužniji za pobedu Klivlenda bili su Denis Šruder koji je postigao 11 od svojih 19 poena u poslednjoj četvrtini, dok je Evan Mobli pogodio dve ključne trojke u četvrtoj deonici i meč završio sa 23 poena.
Džejms Harden je pobedi Kavalirsa doprineo sa 23 poena, dok je Donovan Mičel dodao 19.
U timu Darka Rajakovića najbolji je bio Ar Džej Beret sa 25 poena i 12 skokova, Džakobi Volter je dodao 20. a Džamal Šid 18 poena.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Ova serija se sada vraća u Toronto i naredni meč je na programu u noći između petka i subote. Ukoliko Reptorsi izgube, završili su sa ovosezonskim učešćem u NBA, a u slučaju pobede odlučujuća sedma utakmica bila bi odigrana u Klivlandu.
