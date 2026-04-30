Slušaj vest

Najzaslužniji za pobedu Klivlenda bili su Denis Šruder koji je postigao 11 od svojih 19 poena u poslednjoj četvrtini, dok je Evan Mobli pogodio dve ključne trojke u četvrtoj deonici i meč završio sa 23 poena.

Džejms Harden je pobedi Kavalirsa doprineo sa 23 poena, dok je Donovan Mičel dodao 19.

U timu Darka Rajakovića najbolji je bio Ar Džej Beret sa 25 poena i 12 skokova, Džakobi Volter je dodao 20. a Džamal Šid 18 poena.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković

Ova serija se sada vraća u Toronto i naredni meč je na programu u noći između petka i subote. Ukoliko Reptorsi izgube, završili su sa ovosezonskim učešćem u NBA, a u slučaju pobede odlučujuća sedma utakmica bila bi odigrana u Klivlandu.

BONUS VIDEO: