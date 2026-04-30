Košarkaši Hjustona pobedili su danas u gostima Los Anđeles Lejkerse sa 99:93 i tako smanjili na 2:3 u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

U odsustvu povređenog Kevina Durenta, Hjuston je uspeo da dobije dve utakmice zaredom i ponovo je tome doprinela cela startna petorka koja je meč završila sa dvocifrenim učinkom. Predvodio ih je Džabari Smit sa 22 poena, Tari Ison je dodao 18, Amen Tompson 15, Alperin Šengun 14, a Rid Šepard 12 poena.

Kod Lejkersa najefikasniji je bio Lebron Džejms koji je 17 od svojih 25 poena postigao u drugom poluvremenu, a dodao je i sedam asistencija. Ostin Rivs se vratio u tim posle devet utakmica odsustva zbog povrede i utakmicu je završio sa 22 poena i šest asistencija. Deandre Ejton je dodao 18 poena i 17 skokova za Lejkerse, dok je Rui Hačimura postigao 12 poena.

Nijedan tim se nikada nije vratio od zaostatka 0:3 i pobedio u toj seriji plej-ofa, ali je Hjuston sada na pola puta. Šesta utakmica ove serije igra se u noći između petka i subote u Hjustonu.

