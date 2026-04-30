Stiv Ker se pre par dana sastao sa vlasnikom Ratnika Džoom Lakobom i generalnim menadžerom Majkom Danlivijem u vezi sa ostankom na klupi Golden Stejta.

Međutim, u međuvremenu se pojavila jedna naizgled neverovatna informacija, da bi Ker mogao da zameni Dejvida Adelmana na klupi Denvera i da bi na taj način mogao da postane trener Nikoli Jokiću.

Iako su Voriorsi NBA za ovu sezonu završili već u plej-inu, Amerikanci prenose da razgovori sa Kerom teku u dobrom smeru, ali ne bi iznenadilo da se legendarni trener nađe na klupi Nagetsa.

On je na klupi Golden Stejta od 2014. godine, a sa ovim timom je osvojio čak četiri šampionske titule. Kao potencijalni naslednik Stiva Kera na klupi Voriorsa pominje se bivši njegov igrač i MVP finala 2015. godine, Andre Iguadala.

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru