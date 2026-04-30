Slušaj vest

Košarkaši Hjuston Roketsa srušili su Los Anđeles Lejkerse u petom meču plej-of serije NBA lige (99:93), smanjili su na 3:2 u ukupnom rezultatu i ostali u životu.

Los Anđeles Lejkers - Hjuston Rokets, peti meč serije Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Ovu utakmicu obeležio je i verbalni sukob Lebrona Džejmsa i Alperena Šenguna. Džejms je u jednom trenutku, usred utakmice, dok se spremao da izvede slobodno bacanje, žestoko opleo po "bejbi Jokiću".

Turčin mu je nešto dobacio, očigledno aludirajući na faul koji je Džejms dobio, a Lebron je brutalno uzvratio.

"Ne govori to! Ti si jedina osoba ovde kojoj nije dozvoljeno to da kaže! 'Mekan faul', ma važi!", opleo je legendarni Lebron.

Pogledajte kako je ova situacija izgledala...

Hjuston je dobio ovu bitku, smanjio na 2:3 i u narednom meču imaće priliku čak i da poravna rezultat, nakon što su Lejkersi imali početnih 3:0.

Šta vi mislite, ko će proći dalje iz ove serije?

BONUS VIDEO: