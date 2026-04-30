Isak Bonga stigao je do vrednog priznanja.
SVAKA ČAST
ISAK BONGA POKUPIO PRIZNANJE: As Partizana najbolji odbrambeni igrač ABA lige
Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je danas za najboljeg odbrambenog igrača ABA lige za sezonu 2025/26, u tradicionalnom glasanju trenera, novinara i navijača.
Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Bonga je, drugu sezonu zaredom, dobio najveći broj glasova, osvojivši 30,2 odsto glasova. Njega slede igrač Cedevita Olimpije Umodža Gibson sa 14,5 odsto glasova i košarkaši Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer i Dubaija Mekinli Rajt sa 9,4 odsto glasova.
Bonga je ove sezone prosečeno u ABA ligi beležio 10,2 poena, 5,2 skoka i 1,5 asistencija, za prosečan indeks korisnosti od 15 po utakmici.
Pored Bonge, nagradu za najboljeg defanzivca ABA lige dobijali su i Branko Lazić, tri puta, i Matijas Lesor.
Kurir Sport / Beta
