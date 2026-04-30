Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je danas za najboljeg odbrambenog igrača ABA lige za sezonu 2025/26, u tradicionalnom glasanju trenera, novinara i navijača.

Isak Bonga u dresu Partizana

Bonga je, drugu sezonu zaredom, dobio najveći broj glasova, osvojivši 30,2 odsto glasova. Njega slede igrač Cedevita Olimpije Umodža Gibson sa 14,5 odsto glasova i košarkaši Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer i Dubaija Mekinli Rajt sa 9,4 odsto glasova.

Bonga je ove sezone prosečeno u ABA ligi beležio 10,2 poena, 5,2 skoka i 1,5 asistencija, za prosečan indeks korisnosti od 15 po utakmici.

Pored Bonge, nagradu za najboljeg defanzivca ABA lige dobijali su i Branko Lazić, tri puta, i Matijas Lesor.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteKošarkaJEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA PARTIZANA IDE U NBA! Poznato je kada će se transfer realizovati! Isplivali svi detalji, evo koliko će crno-beli zaraditi!
Košarkaši Partizana
EvroligaKURIR EKSKLUZIVNO SAZNAJE: Partizan juri zamenu za Bongu - fantastično krilo stiže u Beograd?
Isak Bonga
EvroligaGROBARI U ŠOKU DAN POSLE DERBIJA! Jedan od najboljih košarkaš Partizana bi mogao da napusti klub? Nemoguće je dovesti pravu zamenu za njega!
EvroligaBONGA ODIGRAO MAESTRALNI MEČ PROTIV VIRTUSA, PA PORUČIO: "Saigrači su mi dali samopouzdanje, verovali su mi i dobro je kada odigram ovako"
KK Partizan, Virtus, Evroliga

Isak Bonga crta akcije u Partizanu Izvor: TV Arena sport