Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms rekao je danas da njegova ekipa nema mnogo vremena da razmišlja o tome što su izgubili dve uzastopne utakmice od Hjustona u prvoj rundi plej-ofa NBA lige i istakao da će naredni meč biti još teži.

"Nemamo mnogo vremena da se zadržavamo na tome. Možda večeras, malo sutra, ali kada sednemo u avion i krenemo ka Hjustonu, moramo da zaboravimo na to i da shvatimo šta želimo da postignemo", rekao je Džejms.

Lejkersi su izgubili na svom terenu od Hjustona sa 99:93 i tako nisu iskoristili ni drugu meč loptu za prolaz u drugo kolo plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Los Anđeles Lejkers - Hjuston Rokets, peti meč serije

Šesta utakmica ove serije igra se u noći između petka i subote u Hjustonu.

"Biće još teže. Svaka utakmica je teška. Teško je pobediti u plej-ofu, dobiti seriju, ali nam ovo nije prvi put", rekao je Džejms.

Nijedan NBA ti nikada nije ispustio vođstvo od 3:0 u plej-of seriji. Samo četiri od 159 timova je uopšte i dozvolilo da serija ode u sedmu utakmicu.

Ako Hjuston pobedi u narednom meču, Lejkersi će biti peti tim na toj listi i biće primorani da odigraju i sedmu utakmicu u Los Anđelesu.

Džejms je petu utakmicu završio sa 25 poena i sedam asistencija, ali se nije istakao u bitnim momentima. ; Rid Šepard je ukrao loptu iz Džejmsovih ruku i potom zabeležio ključno zakucavanje na dva minuta i 20 sekundi pre kaja, nakon što su Lejkersi smanjili prednost sa 13 na tri poena. Džejms je potom promašio dva pokušaja za tri poena u poslednjih 30 sekundi, završivši utakmicu sa 0/6 za tri poena i dozvolivši Hjustonu da održi prednost.

Kurir Sport / Beta

