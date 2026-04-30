Šef stručnog štaba košarkaša Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović proglašen je za najboljeg trenera ABA lige u sezoni 2025/2026 u tradicionalnom izboru koji uključuje glasove glavnih trenera timova, novinara i navijača.

Zvezdan Mitrović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Starsport, Profimedia

Mitrović je pobedio sa 34,3 odsto ukupnih glasova. Na drugom mestu završio je trener Partizana Đoan Penjaroja sa 17 odsto, dok je treću poziciju zauzeo Mihai Silvašan iz Kluža sa 15,8 odsto glasova.

Prvi stručnjak Cedevita Olimpije je bio prvi u izboru trenera ABA lige, dok je zauzeo treće mesto u glasanju novinara.

Cedevita Olimpija je regularni deo sezone u regionalnom takmičenju završila na šestom mestu na tabeli sa 13 pobeda i 11 poraza.

