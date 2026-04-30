PARTIZAN ČEKA PAKAO U UŽICU: Sloboda u rekordnom roku rasprodala halu
Košarkaši Slobode ugostiće Partizan u revanšu plej-ina KLS u subotu pred rasprodatom halom.
Partizan - Sloboda 30.4.2026
Klub iz Užica se oglasio na društvenim mrežama i saopštio da su sve ulaznice rasprodate.
KK Sloboda, KK Partizan
Kapacitet hale za sportske događaje je između 2.200 i 2.500 mesta, pa je jasno da crno-bele očekuje paklena atmosfera.
Prva utakmica serije koja se igra na dve pobede, igrana je u Areni.
