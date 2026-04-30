Timbervulvsi trenutno vode 3-2 u seriji i imaju priliku da je zatvore u šestoj utakmici.

Minesotu muče veliki kadrovski problemi pred ovaj meč.

Bek Minesote Ajo Dosunmu vodi se kao "neizvestan" pred šestu utakmicu protiv Denver Nagetsa zbog bolova u desnom listu.

Dosunmu je bio jedan od najvažnijih igrača Minesote, posebno posle povreda Entoni Edvardsa i Donte Divićenca, koje su ozbiljno uzdrmale tim u ovoj seriji.

Dvadesetšestogodišnji bek u prvih pet utakmica beležio je u proseku 21,8 poena, 4 asistencije i 2,8 skokova.

Pored Dosunmua i Bouns Hajland je neizvestan za naredni meč zbog bolova u levom kolenu.

Svakako da je ovo velika prilika za Jokića i Denver da izborice majstoricu na svom terenu.