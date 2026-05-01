Denver Nagetsi eliminisani su od Minesote u plej-ofu NBA lige pošto su Timbervulvsi slavili u meču broj šest (110:98) i stigli do 4:2 u pobedama.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić igrao je skoro pa sam ovaj meč za Denver. Susret je završio sa 28 poena, deset asistencija i devet skokova, ali nije uspeo da odvede Nagetse do trijumfa.

Pored užasne igre, košarkaši Denvera epski su se obrukali i na početku četvrte deonice kada je došlo do žestoke tuče Jokića i igrača Minesote. Šta se zapravo desilo?

Nikola Jokić tuča na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia, Printscreen / Twitter / F0RGIAT0

Na startu poslednje deonice - opšti haos na parketu! Jokić se sukobio sa Klarkom, kog je doslovno olupao o parket, a igrači Minesote nasrnuli su na srpskog asa. Nije se povukao Srbin, na brutalan način je odgovorio, a prosto je neverovatno da nijedan igrač Denvera nije stao u Nikolinu zaštitu koji je ostavljen na cedilu! Jedino je Tim Hardavej Džunior obigravao iz daljine, ali skoro da nije reagovao dok se sve nije smirilo.

Epilog svega - tehničke greške za Jokića, Klarka i Rida i sramota za košarkaše Nagetsa.

Pogledajte kako je ova scena izgledala...

